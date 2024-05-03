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Курсы валют на 3 мая - российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и китайский юань подешевели, российская валюта пошла в рост.

Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 24 копейки. Курс евро по Нацбанку подешевел до 3 рублей 46 копеек. 10 юаней стоят 4,44 белорусского рубля, а 100 российских рублей - 3,49 белорусского.

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