ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 3 октября: российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали

По итогам последних торгов на бирже доллар и китайский юань подорожали, российский рубль ослаб к белорусскому.

Итак, американская валюта стоит 3 рубля 30 копеек. Курс евро по Нацбанку снизился до 3 рублей 48 копеек. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 54 копейки, а за 100 российских рублей 3,37 белорусского.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все