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Курсы валют на 3 октября: российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали
По итогам последних торгов на бирже доллар и китайский юань подорожали, российский рубль ослаб к белорусскому.
Итак, американская валюта стоит 3 рубля 30 копеек. Курс евро по Нацбанку снизился до 3 рублей 48 копеек. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 54 копейки, а за 100 российских рублей 3,37 белорусского.
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