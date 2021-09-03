ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 3 сентября

Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 98 копеек. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все