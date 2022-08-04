ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 4 августа: доллар и евро потеряли в цене

На прошедших накануне торгах доллар, евро и юань потеряли в цене, курс российского рубля подорожал. На утро 4 августа доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 63 копейки, 10 юаней - 3 рубля 86 копеек и 4 рубля 31 копейку стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все