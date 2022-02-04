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Курсы валют на 4 февраля

Доллар и евро накануне на торгах подорожали, российский рубль подешевел. Доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 93 копейки. 3 рубля 39 копейки стоят 100 российских рублей.

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