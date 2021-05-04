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Курсы валют на 4 мая

На прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 9 копеек и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.

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