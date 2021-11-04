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Курсы валют на 4 ноября: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 46 копеек, евро - 2 рубля 85 копеек, и 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

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