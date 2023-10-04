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Курсы валют на 4 октября: доллар и юань подорожали
Доллар и китайский юань подорожали, российский рубль подешевел - таковы итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Итак, установлены следующие курсы: американская валюта стоит 3 рубля 33 копейки. Курс евро по Нацбанку вырос до 3 рублей 49 копеек. За десять юаней давали 4 рубля 55 копеек, а за сто российских 3,35 белорусского.
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