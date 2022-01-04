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Курсы валют на 4 января - рубль ослаб ко всем основным валютам

Рубль ослаб ко всем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 56 копеек. Евро - 2 рубля 90 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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