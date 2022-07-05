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Курсы валют на 5 июля: евро и российский рубль потеряли в цене
На прошедших накануне торгах евро и российский рубль потеряли в цене, доллар и юань подорожали. И на это утро: доллар - 2 рубля 62 копейки, евро - 2 рубля 73 копейки, за 10 юаней - 4 рубля 7 копеек и 4 рубля 76 копеек стоят 100 российских.
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