Курсы валют на 5 июля: евро и российский рубль потеряли в цене

На прошедших накануне торгах евро и российский рубль потеряли в цене, доллар и юань подорожали. И на это утро: доллар - 2 рубля 62 копейки, евро - 2 рубля 73 копейки, за 10 юаней - 4 рубля 7 копеек и 4 рубля 76 копеек стоят 100 российских.