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Курсы валют на 5 октября

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.

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