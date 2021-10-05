Курсы валют на 5 октября

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.