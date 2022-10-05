Курсы валют на 5 октября: доллар и юань подорожали

На торгах во вторник евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 49 копеек, евро 2,38. За 10 юаней дают 3 рубля 47 копеек. И 4 рубля 24 копейки стоят 100 российских.