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Курсы валют на 5 октября: доллар и юань подорожали

На торгах во вторник евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 49 копеек, евро 2,38. За 10 юаней дают 3 рубля 47 копеек. И 4 рубля 24 копейки стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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