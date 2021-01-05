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Курсы валют на 5 января 2021 года

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 58 копеек. Евро 3 рубля 16 копеек. И 3 рубля 51 копейка стоят 100 российских рублей.

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