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Курсы валют на 6 декабря

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки. Евро 2 рубля 87 копеек. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.

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