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Курсы валют на 6 июля

На торгах во вторник российский рубль подешевел, доллар, юань и евро подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 67 копеек, евро -2,74. За 10 юаней дают 4 рубля 13 копеек. И 4 рубля 66 копеек стоят 100 российских.

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