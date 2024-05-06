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Курсы валют на 6 мая: российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к доллару.

Доллар стоит 3 рубля 23 копейки, за 10 юаней на торгах давали 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей стоят 3,50 белорусских. И курс евро по Нацбанку - 3 рубля 47 копеек.

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