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Курсы валют на 6 октября: белорусский рубль ослаб к евро

Белорусский рубль сдал позиции к евро и юаню и укрепился к доллару и российскому рублю.

Актуальные курсы по Нацбанку: доллар стал дешевле - 2 рубля 48 копеек. Евро подорожал до 2,43. За 10 юаней дают 3 рубля 50 копеек, а за 100 российских - 4 рубля 22 копейки.

Фото: pixabay.com

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