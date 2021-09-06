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Курсы валют на 6 сентября

На прошедших торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро подорожал. На это утро доллар - 2 рубля 51 копейка, евро - 2 рубля 98 копеек. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.


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