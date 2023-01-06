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Курсы валют на 6 января: белорусский рубль ослаб к евро и доллару

Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и юаню и укрепился к российскому рублю.

Актуальные курсы на 6 января: доллар - 2 рубля 73 копейки, евро подорожал до 2,90. За 10 юаней дают 3 рубля 96 копеек, а за 100 российских - 3,81 белорусских.

Фото:pixabay.com

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