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Курсы валют на 7 декабря

Доллар и евро на торгах в пятницу подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 12 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских.

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