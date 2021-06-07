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Курсы валют на 7 июня

На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль прибавили в цене, евро подешевел. На это утро доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 8 копеек и 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.


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