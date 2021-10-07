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Курсы валют на 7 октября

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. За американский доллар просят 2 рубля 50 копеек. Евро стал также немного дешевле - курс Нацбанка составил 2 рубля 89 копеек. 3,45 стоят 100 российских рублей.

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