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Курсы валют на 8 июля

Переходим к актуальным курсам валют. Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 44 копейки. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге -2 рубля 75 копеек. Российский рубль незначительно подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей.

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