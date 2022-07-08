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Курсы валют на 8 июля: российский рубль и доллар подорожали
По итогам последних торгов доллар и российский рубль подорожали, а евро и китайский юань стали дешевле. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 71 копейку, евро - 2 рубля 76 копеек. За 10 юаней просят 4 рубля 11 копеек, а за сто российских - 4 рубля 29 копеек.
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