Курсы валют на 8 июля: российский рубль и доллар подорожали

По итогам последних торгов доллар и российский рубль подорожали, а евро и китайский юань стали дешевле. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 71 копейку, евро - 2 рубля 76 копеек. За 10 юаней просят 4 рубля 11 копеек, а за сто российских - 4 рубля 29 копеек.