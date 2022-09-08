3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Курсы валют на 8 сентября: доллар и юань подорожали
На торгах в среду, 7 сентября, евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2,56. За 10 юаней дают 3 рубля 70 копеек. И 4 рубля 22 копейки стоят 100 российских.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все