Курсы валют на 8 сентября: доллар и юань подорожали

На торгах в среду, 7 сентября, евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2,56. За 10 юаней дают 3 рубля 70 копеек. И 4 рубля 22 копейки стоят 100 российских.