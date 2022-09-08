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Курсы валют на 8 сентября: доллар и юань подорожали

На торгах в среду, 7 сентября, евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2,56. За 10 юаней дают 3 рубля 70 копеек. И 4 рубля 22 копейки стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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