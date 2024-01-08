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Курсы валют на 8 января: белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро и юаню

По итогам торгов белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро и юаню.

Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 3 белорусских рублей 20 копеек. Евро немного сбавил, его курс - 3,49. 10 юаней стоят 4,44 рубля, а за 100 российских дают 3,51 белорусского рубля.

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