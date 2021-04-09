Курсы валют на 9 апреля

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 66 копеек, евро - 3 рубля 16 копеек, и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.