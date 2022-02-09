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Курсы валют на 9 февраля

Рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро. Доллар 2 рубля 57 копеек. Евро 2 рубля 93 копейки. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.

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