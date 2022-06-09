Курсы валют на 9 июня - доллар и евро потеряли в цене

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, курс китайского юаня и российский рубль подорожали. И на утро 9 июня доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 76 копеек, 10 юаней - 3 рубля 95 копеек и 4 рубля 28 копеек стоят 100 российских.