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Курсы валют на 9 сентября

Доллар на торгах в среду подорожал, евро и российский рубль подешевели. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 98 копеек.3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

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