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Курсы валют на 9 сентября - российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением доллара и китайского юаня, российский рубль ослаб к белорусскому.
Установлены следующие курсы: доллар стоит 3 белорусских рубля 17 копеек, евро - 3,53 рубля, за 10 юаней дают 4,51, а 100 российских рублей стоят 3,55 белорусского.
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