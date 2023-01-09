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Курсы валют на 9 января: что произошло с долларом
На торгах в пятницу российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 73 копейки. За 10 юаней дают 3,99. 3,81 стоят 100 российских. И евро по Нацбанку - 2 рубля 87 копеек.
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