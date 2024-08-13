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Курсы валют: российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали

Курсы валют на 13 августа. Доллар и китайский юань подорожали, российский рубль подешевел. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 17 копеек. Курс евро Нацбанк повысил до 3 рублей 46 копеек. За десять юаней дают 4 рубля 43 копейки, а за 100 российских - 3,56 белорусских.

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