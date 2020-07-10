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Курсы валют. Российский рубль подорожал

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 43 копейки, евро - 2 рубля 75 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

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