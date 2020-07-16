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Курсы валют. Рубль окреп по отношению к доллару

Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро незначительно подорожал. В итоге 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей.

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