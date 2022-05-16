Курсы валюты на 16 мая

Евро, юань и доллар подешевели, российский рубль подорожал. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 50 копеек. Евро стал также дешевле - курс Нацбанка составил 2 рубля 60 копеек. 10 юаней стоят 3,68 и 3 рубля 95 копеек просят за 100 российских рублей.