Курсы валюты на 24 января: ситуация с белорусским рублем изменилась

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к юаню и российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар стоит 3 рубля 14 копеек; евро сбавил - его курс 3,42; за 10 юаней дают 4,37 белорусских, за 100 российских - 3 рубля 58 копеек.

