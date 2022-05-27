Курсы валюты на 27 мая: евро, доллар и юань подорожали

Доллар, евро и юань подорожали, а курс российского рубля стал ниже. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 2 рубля 65 копеек. За 10 юаней просят 3 рубля 84 копейки, а за 100 российских - 4 рубля 15 копеек.

