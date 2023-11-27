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Курсы валюты на 27 ноября: белорусский рубль укрепился к российскому рублю

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Наш рубль укрепился к российскому рублю

Итак, установлены следующие курсы: доллар - 3 рубля 10 копеек, за 10 юаней на торгах давали 4 рубля 32 копейки, 3,49 рубля стоят 100 российских рублей. И курс евро по Нацбанку – 3 рубля 38 копеек.

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