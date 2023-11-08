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Курсы валюты на 8 ноября: китайский юань и российский рубль подорожали

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже: доллар подешевел, китайский юань и российский рубль подорожали. Итак, установлены следующие курсы: американская валюта закрыла торги на отметке 3 рубля 20 копеек. Курс евро по Нацбанку 3,41. За десять юаней дают 4 рубля 37 копеек, аза сто российских 3,44 белорусского.

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