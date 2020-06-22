Квартиры в Минске продолжают дешеветь

Столичные квартиры продолжают дешеветь. За неделю на вторичке квадрат потерял в цене десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 400 $. Таким образом, тот рост, который наблюдался в I квартале 2020 года, был полностью отыгран, отмечают эксперты. Новостройки же прибавили в цене две десятых процента, в итоге 1 318 $ стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Последний раз цены на новостройки снижались 6 недель назад. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 82 доллара.