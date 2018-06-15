Л.Анфимов: Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение

Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение, ориентированное на выпуск инновационной продукции. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов во время поездки в Витебскую область. Среди наболевших вопросов предприятия и недостаток квалифицированных кадров. Завод остро нуждается в токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках. Глава контролирующего ведомства отметил, что проблемные вопросы предприятия необходимо решать только в комплексе.

Леонид Анфимов посетил и завод «Легмаш». В прошлом году он сработал без убытков, продукция востребована. Здесь разработан бизнес-план до 2023 года, который включает сразу несколько стратегических направлений развития. Ставку делают, в том числе, на производство оборудования для нефтегазовой промышленности.