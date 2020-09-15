Л. Калашников: Беларуси и России важно сохранить экономическое сотрудничество

Беларуси и России сегодня стратегически важно сохранить экономическое сотрудничество. Иначе страна рискует потерять производства и рабочие места, как это произошло в странах Балтии, Молдове и Украине. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политик, председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (видео).