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Л. Калашников: Беларуси и России важно сохранить экономическое сотрудничество

Беларуси и России сегодня стратегически важно сохранить экономическое сотрудничество. Иначе страна рискует потерять производства и рабочие места, как это произошло в странах Балтии, Молдове и Украине. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политик, председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (видео).

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