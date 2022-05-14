3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Латинская Америка представляет для Беларуси особый интерес
Заинтересованность в развитии сотрудничества и готовность содействовать укреплению взаимовыгодных отношений. В условиях нарастающего внешнего давления регион Латинской Америки представляет для Беларуси особый интерес. Информацией о росте товарооборота между странами и деталями торгово-экономического сотрудничества поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Колумбии и Республике Панама (по совместительству) Николай Овсянко.
Регион Латинской Америки огромный. Для Беларуси здесь есть большое поле для взаимодействия. Наши возможности ничем не ограничены. Как в политическом взаимодействии, так и в экономическом, в культурном. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Колумбией сложился в размере 90 миллионов долларов, в то время как еще в 2016 году этот показатель составлял 47 миллионов долларов. То есть практически в два раза рост товарооборота, при этом из 90 миллионов - 80 составляет наш экспорт. Львиную долю в этом товарообороте составляют удобрения, но также есть и другие товарные позиции.
Среди перспективных направлений для экспорта - сельхозтехника и автобусы. Николай Овсянко также отметил постоянный рост количества колумбийских студентов, которые обучаются в Беларуси.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все