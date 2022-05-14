Латинская Америка представляет для Беларуси особый интерес

Регион Латинской Америки огромный. Для Беларуси здесь есть большое поле для взаимодействия. Наши возможности ничем не ограничены. Как в политическом взаимодействии, так и в экономическом, в культурном. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Колумбией сложился в размере 90 миллионов долларов, в то время как еще в 2016 году этот показатель составлял 47 миллионов долларов. То есть практически в два раза рост товарооборота, при этом из 90 миллионов - 80 составляет наш экспорт. Львиную долю в этом товарообороте составляют удобрения, но также есть и другие товарные позиции.

Николай Овсянко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Колумбии и Республике Панама (по совместительству)