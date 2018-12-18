Латвия планирует усилить торгово-экономическое сотрудничество с Минском

Пути выхода на белорусский рынок изучают зарубежные дипломаты. Усилить торгово-экономическое сотрудничество с Минском планирует Латвия. За 10 месяцев экспорт услуг из Беларуси в эту страну составил 70 млн долларов. Более половины это IT-сектор. Со стороны Латвии успешно развивается импорт фармацевтической продукции и логистические услуги. За год взаимный товарооборот вырос на 28 % и составил порядка 600 млн долларов.

