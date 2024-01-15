3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2023 года признаны 293 товара
Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" прошлого года признаны 293 товара, которые выпускает 161 организация страны. Так, в номинации "Продовольственные товары" в числе лауреатов 174 товара, среди промышленных - 35. Лучшие в оказании услуг - 4 организации. Статус "Новинка года" получили 54 товара. Впервые в конкурсе присуждена и специальная награда "За успехи в импортозамещении". Ее удостоено 37 товаров.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов