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Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2023 года признаны 293 товара

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" прошлого года признаны 293 товара, которые выпускает 161 организация страны. Так, в номинации "Продовольственные товары" в числе лауреатов 174 товара, среди промышленных - 35. Лучшие в оказании услуг - 4 организации. Статус "Новинка года" получили 54 товара. Впервые в конкурсе присуждена и специальная награда "За успехи в импортозамещении". Ее удостоено 37 товаров.

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