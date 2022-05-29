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Леонид Заяц: Беларусь имеет продовольственную независимость
Вице-премьер Республики Беларусь Леонид Заяц в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что цифры прогнозов на урожай этого года говорить рано. Но, что касается продовольственной безопасности, то желание любой страны - иметь продовольственную независимость. Беларусь, к счастью, имеет это.
"Мы имеем очень высокий рейтинг среди всех стран ЕАЭС. Мы занимаем первое место. На душу населения сельскохозяйственной продукции производим на 986 долларов. Среднее значение по евразийским странам - 649 долларов. В мире Беларусь входит в пятерку поставщиков молочной продукции, 3-е место по маслу, 4-е – по сыру, 5-е место по сухому молоку. Держим свой уровень", - заявил Леонид Заяц.
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