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Леонид Заяц: Беларуси есть что предложить российскому потребителю

Беларусь наращивает свое присутствие на российском рынке продовольствия. Несмотря на самообеспеченность страны-соседки по многим продуктовым позициям, нам есть что предложить российскому потребителю, потенциал еще не исчерпан. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Леонид Заяц на открытии II Белорусского продовольственного форума. Его площадкой стал Санкт-Петербург. Среди участников более двух десятков белорусских компаний-производителей, которые привезли в Северную столицу России все самое вкусное: от кондитерских изделий до мясных и молочных новинок. В линейке в том числе многие импортозамещающие позиции. Это позволяет не почувствовать отсутствия западных санкционных продуктов и укрепить продовольственную самодостаточность союзного рынка.

"На рынок Санкт-Петербурга за прошлый год поставлено продовольствия на сумму $667 млн - это сыры, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия и другое. А в целом в Россию за 2022 год поставлено продовольственной продукции на сумму почти $6 млрд. Мы наращиваем свое присутствие на российском рынке. Этот год планируем завершить не хуже предыдущего", - сказал вице-премьер.

Белорусские продукты являютсяхорошим подспорьем для того, чтобы сделать прилавок для потребителей в Петербурге более насыщенным. Качество белорусских продуктов давно известно. Многие жители Петербурга доверяют этой торговой марке. Она представлена и на рынках, она представлена и в магазинах, есть у некоторых предприятий фирменные торговые магазины в городе Петербурге. Поэтому думаю, что для многих ленинградцев продукция белорусских производителей - это базовая продукция, которая лежит в холодильнике, как у меня, например, дома.
Кирилл Поляков, вице-губернатор г. Санкт-Петербурга (Россия)

Вице-премьер пояснил, что объем поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по итогам минувшего года составил 908 миллионов долларов. Участники отмечают высокий интерес к мясной продукции и белорусским сырам. Ожидается, что прямо на площадке форума российские дистрибьюторы заключат новые контракты с белорусскими производителями.

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