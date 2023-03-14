Леонид Заяц: Беларуси есть что предложить российскому потребителю

Белорусские продукты являютсяхорошим подспорьем для того, чтобы сделать прилавок для потребителей в Петербурге более насыщенным. Качество белорусских продуктов давно известно. Многие жители Петербурга доверяют этой торговой марке. Она представлена и на рынках, она представлена и в магазинах, есть у некоторых предприятий фирменные торговые магазины в городе Петербурге. Поэтому думаю, что для многих ленинградцев продукция белорусских производителей - это базовая продукция, которая лежит в холодильнике, как у меня, например, дома.

Кирилл Поляков, вице-губернатор г. Санкт-Петербурга (Россия)