Леонид Заяц: Приемка БНБК запланирована на 8 июня
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет работать на полную мощность с 1 июля. Как рассказал в "Главном эфире" вице-премьер Леонид Заяц, приемка предприятия запланирована на 8 июня. Со 100-процентным запуском начнется производство комбикормов, премиксов и аминокислот. Будут полностью закрыты потребности внутреннего рынка и пойдут продажи на внешние.
И напомним, лучшие достижения отечественного АПК покажут на ежегодной выставке "Белагро". Открытие 7 июня в индустриальном парке "Великий камень".
