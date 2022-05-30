Леонид Заяц: Приемка БНБК запланирована на 8 июня

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет работать на полную мощность с 1 июля. Как рассказал в "Главном эфире" вице-премьер Леонид Заяц, приемка предприятия запланирована на 8 июня. Со 100-процентным запуском начнется производство комбикормов, премиксов и аминокислот. Будут полностью закрыты потребности внутреннего рынка и пойдут продажи на внешние.