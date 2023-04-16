Леонид Заяц рассказал, что происходит на мелиоративных землях в Беларуси

Мелиоративных земель в Беларуси насчитывается 2 млн 836 тыс. га. Это 37 % от всех сельхозугодий, отметил вице-премьер. "За текущую пятилетку 2021-2025 годы нам необходимо провести работы на ранее мелиорированных землях на площади 412 тыс. га с площади. На площади в 136 га необходимо провести культуртехническую мелиорацию: вырубить кусты, выровнять и добавить еще площадей под сев, а на площади 276 га необходимо провести реконструкцию. Потому что этим системам уже более 40 лет, они нуждаются в уходе, - пояснил он. - За 2021 год мы привели в порядок 27 тыс. га. За 2022 год по требованию Президента Беларуси мы увеличили в два раза - 59 тыс. га. Сейчас на 2033-2025 годы до конца пятилетки нам необходимо 330 тыс. га привести в надлежащий вид. Это значит, что за каждый год необходимо осваивать по 110 тыс. га. Я должен сказать, что и поддержка со стороны государства ощутимая - 526 млн руб, которые нам необходимо в текущем году использовать".